12 добровольческих сообществ проводят благотворительные мероприятия в Тюмени

| Фото: проект "Тёплые коты: сообщества доброты" | Фото: проект "Тёплые коты: сообщества доброты"

Добровольческий марафон в рамках проекта "Тёплые коты: сообщества доброты" проходит в Тюмени. 12 волонтерских сообществ проводят мероприятия, привлекают молодежь, оказывают помощь нуждающимся, сообщают организаторы.

Так, 8 октября состоялась встреча в аэротрубе с баскетболистами на колясках. Среди них был Владимир Поминов из Москвы, который уже приезжал в Тюмень прошлой осенью в 2022 году и проводил ознакомительную встречу со спортом "аэротрубные дисциплины" ПОДА для ребят из Тюмени. 10 октября состоялась тренировка спортивной группы ребят с ПОДА в рамках проекта "Я_Лечу".

Учащиеся и родители 2 "Г" класса тюменской школы №65 собрали 100 пар носков в рамках акции "Дари добро" для центра "Милосердие". Сбор носков будет продолжаться в течение всего октября. Кроме того, центр "Милосердие" организовал и провёл сбор медикаментов совместно с велосообществом Тюмени Velo Life.

Волонтёры Молодежного центра "Synergy" провели неделю, посвященную поддержке бездомных людей. Тьютор ТРАНБО "Открой мне мир" Дмитрий Шкипор в рамках проекта "Особая игра для особой семьи" провёл в тайм-кафе "Чердак" бесплатное мероприятие по адаптивным настольным спортивным играм.

Клуб "ПроВсё" продолжает привлекать подростков к освоению медиа и информационных технологий. Вышло новое задание недели – создание обзора на любой предмет.

Эковолонтерский отряд "Ботва" ТМУ провёл мастер-класс по изготовлению пенок для лица. А "ЭкоВолна" ГАУ Северного Зауралья собрали и сдали почти 400 кг макулатуры, пластика, стекла и банок. Приют "Лучший друг" проводит конкурс рисунков и сбор вещей, необходимых животным. АНО "Связь Поколений" продолжает благотворительную акцию "Ёлка желаний".

До 20 октября фонд Благотворительный фонд "из ДОМА в ДОМ" принимает заявки от родителей творческих детей на бесплатную аренду полки под поделки. Адрес полки - ул. Моторостроителей, 8с1.