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В Тюмени пройдет чемпионат по оказанию первой помощи

Общество, 19:34 19 октября 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи состоится в Тюмени 20 октября. Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже по ул. Луначарского 12 в 12 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

24 команды из школьников-победителей муниципальных этапов будут соревноваться за право представлять Тюменскую область на Всероссийском чемпионате, который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве.

Ребята от 14 до 17 лет пройдут два испытания — тестирование и выполнение двух практических заданий.

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