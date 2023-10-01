В Тюмени пройдет чемпионат по оказанию первой помощи

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи состоится в Тюмени 20 октября. Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже по ул. Луначарского 12 в 12 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

24 команды из школьников-победителей муниципальных этапов будут соревноваться за право представлять Тюменскую область на Всероссийском чемпионате, который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве.

Ребята от 14 до 17 лет пройдут два испытания — тестирование и выполнение двух практических заданий.