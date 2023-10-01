  • 21 октября 202321.10.2023суббота
  • USD95,9053
    EUR101,4257
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

О роли старинных некрополей в изучении истории города расскажут тюменцам

Общество, 17:03 21 октября 2023

Настя Громик | Фото: Настя Громик

О роли старинных некрополей в изучении истории города расскажут участники проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова в Тюмени (ул. Минская, 98) 28 октября, начало встречи в 14 часов. Речь пойдет об истории и современном состоянии Текутьевского кладбища.

Некрополь был открыт на окраине Тюмени в 1885 году, захоронения на нем осуществлялись до 1962 года. Сейчас это выявленный объект культурного наследия. Здесь покоятся известные тюменцы: купцы, военные, культурные и общественные деятели. На лекции речь пойдет не только о знаменитых горожанах. Через биографии обычных людей тоже можно многое узнать о нашей общей истории, считают создатели проекта "Мы жили".

На встрече они расскажут о своей работе, представят путеводитель по Текутьевскому кладбищу, а также поделятся подробностями истории с памятниками, обнаруженными при сносе коррекционной школы № 2 на ул. Красных Зорь.

Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# кладбище , краеведение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 21.10.202322 октября - события дня
17:03 21.10.2023О роли старинных некрополей в изучении истории города расскажут тюменцам
16:48 21.10.2023Лучших работников в сфере молодежной политики выберут в Тюмени
16:01 21.10.2023Новую газированную воду "Газилла" представили на выставке "Тюменская марка"