Быть осторожнее на трассах призывает тюменцев ГИБДД

Учитывать погодный фактор на дорогах призывает водителей Госавтоинспекция Тюменской области в связи с похолоданием и осадками.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на федеральных автодорогах, минимизировать поездки в ночное время и дальние поездки на летней резине.

Переходить на зимнюю резину необходимо при температуре воздуха от плюс 5 градусов. В холодную погоду меняется сцепление шин с асфальтом, увеличивается тормозной путь, все это нужно учитывать при движении на дальние расстояния.

В выходные дни автоинспекторы будут нести службу на федеральных трассах, работая во взаимодействии с дорожными службами.

В этом году на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 273 ДТП, что почти на треть больше, чем в 2022 году. 77 человек погибли, 411 ранены.