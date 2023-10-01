Первый в стране лес по методу японского ученого посадили в Тюмени на ДОКе

| Фото: пресс-служба компании "ТИС" | Фото: пресс-служба компании "ТИС"

Первый в стране лес по методу японского ученого Акира Мияваки посадили в жилом комплексе в районе ДОК Тюмени. Особенностью метода является создание мини-леса в городских условиях из местных растений. Так создается небольшая, но функциональная экосистема, которая может восстанавливать почву, качество воды и воздуха. На работу у волонтеров ушло четыре часа.

"Мы провели большую подготовительную работу перед посадкой леса на территории ЖК ДОК. Японская методика предполагает полную замену грунта - было вывезено 15 КАМАЗов старой земли. Далее мы создали плодородный слой для посадки маленьких саженцев - завозили и раскатывали слоями землю, песок и сено, проливали достаточным количеством воды. Мы верим в проект и считаем важным проводить экологические мероприятия" - рассказали в пресс-службе группы компаний “ТИС”.

Новый природный объект интересен для изучения ученых, поскольку позволит наблюдать за тем, как метод сработает в континентальном климате.

"Мы впервые проводим исследование на такой густой и разнообразной посадке - лес будет многоярусный с травянистыми растениями, кустарниками и деревьями. Будет вестись научное наблюдение: какую продуктивную площадь листовой поверхности даст такое многообразие растений и их сочетание. Например, стандартное озеленение на площади 1 гектар способно очистить до 2 кубометров воздушно-водной массы в час, а адаптационный лес Мияваки в ЖК ДОК направлен на увеличение данного показателя до 20 раз", - пояснил руководитель НИЦ "Биоинформационные технологии", академик Международной академии связи, почетный профессор RSC Андрей Николаев.

По его мнению, будет достигнут большой экологический эффект, когда польза озелененных территорий намного превосходит их площадь.