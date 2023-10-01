Займы на 37,9 млн рублей оформили начинающие бизнесмены Тюменской области под поручительством гарантийного фонда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 начинающих предпринимателя в Тюменской области получили льготный заем в Фонде микрофинансирования под поручительством гарантийного фонда регионального Инвестиционного агентства. Участники, воспользовавшиеся поручительством, оформили за год займы на 37,9 млн рублей.

Программа решает проблему отсутствия у новичка необходимой суммы залога или поручительства от третьего лица. Сферы, которые попадают под программу, могут быть любые: от туризма и медицины до индустрии красоты, общепита или грузоперевозок.

"Мы разработали для начинающего бизнеса специальную программу со сниженной процентной ставкой восемь процентов годовых на три года с возможностью на старте взять отсрочку по платежам основного долга на год", – рассказал генеральный директор фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

Воспользоваться поддержкой по программе "Гарантийный фонд" можно во всех муниципалитетах области. Подробную информацию можно узнать на сайте в личном кабинете инвестора или у начальника отдела по телефону: +7 (3452) 49-99-44, доб.888, пишет "Тюменская область сегодня".