Дни узбекской культуры проходят в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни узбекской культуры проходят в Тюменской области. Творческие коллективы из Тюмени, Кургана, Нягани представили концертную программу в тюменском ДК "Нефтяник" 28 октября.

Ихтиандр Кадиров родился в Узбекистане, работал режиссером на телевидении. 19 лет живет с семьей в Рязани. Артист национальной культурной автономии "Алмаз" Рязанской области специально приезжает на Дни узбекской культуры. Уже побывал в Нягани, Ханты-Мансийке. Древний инструмент рубаб, на котором играет Ихтиандр, напоминает чашу с рогами. С ним исполнитель познакомился в детстве, учился на Родине в музыкальной школе.

"Исполняю на нем все, что угодно. Это и национальные темы, с узбекским колоритом и европейские композиции. Местные жители охотно включаются в программу, им интересен наш национальный колорит, культура. Благодаря этому народы сплачиваются", - уверен артист.

Председатель Тюменской областной общественной организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров рассказал, что для сохранения традиций, обычаев ежегодно в регионе проходят Дни узбекской культуры. Интерес к этому мероприятию проявляют не только земляки, отмечает Муин, но и тюменцы разных национальностей.

"Узбекская диаспора в Тюменской области растет. Многие студенты решают остаться в Тюмени. Им комфортно проживать. А благодаря нашим культурным мероприятиям они быстрей адаптируются, интегрируют в российское общество", - говорит Сабиров.

Тюменская область и Республика Узбекистан имеют давние партнерские отношения. Несмотря на геополитическую обстановку, регион и республика активно сотрудничают, расширяют экономические и культурные связи. Подписан ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве по различным направлениям.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам исполняющего обязанности председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Романа Малыгина, согласно последней переписи населения 2020 года, в регионе проживают около 4 тыс. 100 узбеков. Но по факту выходцев из Республики больше.

"Мы бережно относимся к культуре, традициям всех народов, которые проживают в Тюменской области. Мы содействуем проведению мероприятий, связанных с этим, важно передавать знания подрастающим поколениям. Обращаюсь к старейшинам, аксакалам. На нас лежит ответственность по воспитанию молодежи, привитию уважения к российским законам, соблюдению правил трудовой миграции. Будем двигаться дальше рука об руку", - сказал Роман Малыгин.

Тюменская организация "Ватан" (Родина) подготовила благодарности землякам - активным участникам общественной жизни.

Самодеятельные артисты в песенных композициях и танцевальных номерах постарались передать аутентичность узбекского народа, его богатую культуру.

Продолжение Дней узбекской культуры состоится в Тобольске 29 октября.

Анжела Лебедева