Дни узбекской культуры проходят в Тюменской области
Дни узбекской культуры проходят в Тюменской области. Творческие коллективы из Тюмени, Кургана, Нягани представили концертную программу в тюменском ДК "Нефтяник" 28 октября.
Ихтиандр Кадиров родился в Узбекистане, работал режиссером на телевидении. 19 лет живет с семьей в Рязани. Артист национальной культурной автономии "Алмаз" Рязанской области специально приезжает на Дни узбекской культуры. Уже побывал в Нягани, Ханты-Мансийке. Древний инструмент рубаб, на котором играет Ихтиандр, напоминает чашу с рогами. С ним исполнитель познакомился в детстве, учился на Родине в музыкальной школе.
"Исполняю на нем все, что угодно. Это и национальные темы, с узбекским колоритом и европейские композиции. Местные жители охотно включаются в программу, им интересен наш национальный колорит, культура. Благодаря этому народы сплачиваются", - уверен артист.
Председатель Тюменской областной общественной организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров рассказал, что для сохранения традиций, обычаев ежегодно в регионе проходят Дни узбекской культуры. Интерес к этому мероприятию проявляют не только земляки, отмечает Муин, но и тюменцы разных национальностей.
"Узбекская диаспора в Тюменской области растет. Многие студенты решают остаться в Тюмени. Им комфортно проживать. А благодаря нашим культурным мероприятиям они быстрей адаптируются, интегрируют в российское общество", - говорит Сабиров.
Тюменская область и Республика Узбекистан имеют давние партнерские отношения. Несмотря на геополитическую обстановку, регион и республика активно сотрудничают, расширяют экономические и культурные связи. Подписан ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве по различным направлениям.
По словам исполняющего обязанности председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Романа Малыгина, согласно последней переписи населения 2020 года, в регионе проживают около 4 тыс. 100 узбеков. Но по факту выходцев из Республики больше.
"Мы бережно относимся к культуре, традициям всех народов, которые проживают в Тюменской области. Мы содействуем проведению мероприятий, связанных с этим, важно передавать знания подрастающим поколениям. Обращаюсь к старейшинам, аксакалам. На нас лежит ответственность по воспитанию молодежи, привитию уважения к российским законам, соблюдению правил трудовой миграции. Будем двигаться дальше рука об руку", - сказал Роман Малыгин.
Тюменская организация "Ватан" (Родина) подготовила благодарности землякам - активным участникам общественной жизни.
Самодеятельные артисты в песенных композициях и танцевальных номерах постарались передать аутентичность узбекского народа, его богатую культуру.
Продолжение Дней узбекской культуры состоится в Тобольске 29 октября.
Анжела Лебедева