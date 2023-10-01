В Тюменской области открыто более 22 тысяч вакансий

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 22 тысяч вакансий открыто для соискателей в Тюменской области. Работодатели готовы принять 1 тыс. 220 водителей автомобилей, 175 водителей автобусов; 887 подсобных рабочих, 481 разнорабочего, 644 охранника.

Трудоустроиться могут 402 продавца продовольственных товаров, 346 продавцов-кассиров, 406 поваров и 121 пекарь, 241 изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы.

Организациям требуются 139 педагогов-организаторов, 103 педагога дополнительного образования, 123 воспитателя, 116 культорганизаторов.

Работу могут получить 292 инженера, 258 стрелков, 240 монтажников, 210 трактористов, 180 курьеров, 212 швей, 179 медицинских сестер.

В офисы приглашают 632 специалистов разного профиля, 169 менеджеров, 149 делопроизводителей, 158 бухгалтеров, пишет "Вслух.ру", ссылаясь на данные областной службы занятости.

Всего на официально зарегистрированного соискателя приходится пять вакансий. Больше всего предложений в сфере образования, строительства, обрабатывающих производствах. 77,8% обратившихся за содействием в поиске работы трудоустроены.