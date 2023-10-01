В Уватском районе создадут прудовый комплекс для выращивания рыб

| Фото: департамент АПК Тюменкой области | Фото: департамент АПК Тюменкой области

Прудовый комплекс для выращивания сиговых и осетровых рыб появится в Уватском районе. Объекты на прибрежной зоне рыбоводного участка Ванихин сор создает Уватский центр аквакультуры. В комплексе можно будет использовать систему аэрации, вести подкормку, что позволит выращивать рыбу независимо от природных явлений таких, как засуха, маловодие, сообщает пресс-служба отдела сельского хозяйства администрации Уватского муниципального района.

"Из-за недостатка воды в водоемах и минимального заполнения соровых систем, снижаются выпускаемые объемы, так-как рыба не вырастает до нужных размеров и происходит частичная гибель. Возведение вспомогательных объектов аквакультуры поможет этого избежать. В последствии подрощенную рыбу будем выпускать в реку Иртыш", - сказал главный рыбовод ООО "МБМ" Александр Зубков.

Это первый в Тюменской области проект по обустройству прудового комплекса, реализуемый за счет средств частного бизнеса. В 2022 году Центр аквакультуры впервые выпустили молодь сибирского осетра, выращенного из собственного маточного стада, а уже сегодня разрабатывают прудовые комплексы для подращивания рыбы.