Тюменский центр "Сибирь" стал лауреатом премии правительства России в области качества 2022 года

t.me/lpto72 t.me/lpto72

Тюменский "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" стал лауреатом премии правительства России в области качества 2022 года.

Торжественная церемония вручения премий состоялась в правительстве РФ. Премия в области качества дается компаниям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества, сообщается на сайте правительства РФ.

И в целом за время существования премии конкурсные процедуры, по словам заместитель председателя правительства – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, прошли уже более 4,5 тыс. компаний по всей стране.

"С прошлого года по решению правительства Росстандарт и Роскачество приступили к созданию региональных и отраслевых систем диагностики по методологии премии. Уже во многих субъектах появились её аналоги, - сообщил он, вручая награды. - И крупные корпорации стали оценивать свои бизнес-процессы по такой же модели. Мы видим, что бизнес уделяет всё более пристальное внимание совершенствованию своих внутренних алгоритмов и внедрению лучших практик управления качеством. Это становится неотъемлемой частью корпоративной этики и залогом чистой и честной конкуренции".

Также вице-премьер отметил значимость общенациональной системы оценки, выстроенной Роскачеством. Так, за последние годы десятки независимых лабораторий проанализировали тысячи товаров, охваченных веерными исследованиями. Это, по словам Дениса Мантурова, дает широкий срез рынка, позволяющий выявить серые зоны, с которыми предстоит бороться.

Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области качества 2022 года стали 12 организаций.

"Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" - крупнейшая здравница Западно-Сибирского региона - принял первых гостей в 1992 году, эту дату принято считать датой основания. Грандиозная стройка, в которой было задействовано 22 организации со всего Союза, началась в 1988 году. В проектировании здравницы было задействовано пять специализированных научно-исследовательских институтов страны при участии ведущих архитекторов, строителей, ученых и врачей того времени.

Выбор местоположения был определен уникальными природными факторами - наличием целебных минеральных вод и сапропелевой грязи, разноуровневым природным ландшафтом, наличием сосновых и березовых лесов, а также возможностью организовать большое чистое озеро прямо на территории санатория. С местом, где расположен санаторий "Сибирь", связаны разные легенды. По утверждению некоторых историков, именно в этом месте, где река Пышма огибала Караульную гору, один из первых завоевателей Сибири атаман Ермак Тимофеевич поставил свою заставу. Эта застава долгое время контролировала торговые караваны, идущие с Урала в Сибирь.