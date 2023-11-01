530 партий подкарантинной продукции задержали на границе Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

530 партий подкарантинной продукции, ввезенной пассажирами международных рейсов, задержали на границе Тюменской области с начала 2023 года на 31 октября.

В 46 случаях выявлены три вида карантинных объектов: повилика, четырехпятнистая зерновка, калифорнийская щитовка, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"При досмотре ручной клади и багажа пассажиров выявлены нарушения законодательства в области карантина растений, ответственность за которые предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ. Так, вопреки действующим ограничениям пассажиры из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана ввезли растительную продукцию общим весом 2,3 тонны. Вся подкарантинная продукция, ввезенная с нарушениями, изъята и по заявлению владельцев направлена на уничтожение", - пояснили специалисты ведомства.

Нарушители привлечены к административной ответственности.