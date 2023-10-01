В Тюменской филармонии 65 сезон посвятят академической музыке

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

65 творческий сезон Тюменской филармонии будет посвящен академической музыке. Придать культурному центру региональной столицы большей известности, популярности за пределами области – задача коллектива.

Об этом директор учреждения Владимир Фризен рассказал журналистам во время пресс-конференции 31 октября.

"Мы хотим встать вровень с Московской, Санкт-Петербургской филармониями – это мечты, которые могут быть реализуемыми пусть не на 100 процентов, но мы к этому стремимся. Мы должны держать уровень, соответствовать статусу государственной филармонии", - отметил он.

Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

Множество приятных сюрпризов, неожиданностей ожидает слушателей юбилейного сезона. Как заметил Владимир Фризен, изменится фойе, холл здания. И эти изменения связаны с историей филармонии. Первыми их заметят те, кто придет на концерт 3 ноября, посвящённый 65-летию со дня основания Тюменской филармонии. Музыканты подарят гостям много нового и интересного. В этот вечер на сцену выйдут все коллективы филармонии.

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

В первом отделении вместе с тюменскими музыкантами выступит лауреат международных конкурсов, виолончелист Александр Рамм. Второе отделение – выступление камерного оркестра "Камера Сибири", Хоровой капеллы, ансамбля "Зори Тюмени", вокал-группы "Санрайз".

"Жанр их выступления сложно определить одним словом. Будут полюбившиеся номера, и будут сюрпризы. На 3 ноября осталось всего 200 билетов. У жителей региона еще есть шанс попасть на праздничный концерт", - сказал директор Тюменской филармонии.

По многочисленным просьбам слушателей 14 ноября прозвучит Кантата "Кармина Бурана" Карла Орфа в исполнении Тюменского филармонического оркестра, Хоровой капеллы под управлением Юрия Медяника.

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

На концерте используют видеомэппинг, как это было 15 сентября на открытии филармонического сезона. Перед зрителями оживут картины эпохи Возрождения, барокко и классицизма.

Для популяризации академической музыки в филармонии планируют проводить встречи со слушателями, друзьями учреждения. На них будут рассказывать о великих композиторах и их уникальных произведениях, которые вошли и войдут в репертуар тюменских музыкантов.

Анжела Лебедева