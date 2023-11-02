  • 2 ноября 20232.11.2023четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Инсталляцию-куб создадут жители Тобольска в День народного единства

Общество, 10:24 02 ноября 2023

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Инсталляцию в виде куба создадут жители Тобольска в День народного единства. Участники выложат грани куба из собранных ранее карточек с мнениями горожан о празднике, сообщает тобольский мультицентр "Моя территория".

Карточки можно будет подписать с 1 по 3 ноября. Участники дополнят фразу на тематических цветных карточках и поделятся мнением о праздновании Дня народного единства. Опросы пройдут на территории Тобольского кремля, ТРЦ "Жемчужина Сибири" и "РиО", в педагогическом институте.

В праздничный день каждый получит возможность сделать моментальное фото, сняться в тематическом видеоролике и поучаствовать в лотерее.

"Команда мультицентра "Моя территория" всегда стремится предоставлять молодым людям возможность выразить свои мысли, идеи и обменяться мнениями. Благодаря участию в создании праздничной инсталляции молодежь Тобольска сможет не только рассказать о том, какие ценности и принципы должны лежать в основе единого народа, но и узнать мнение других об этом празднике", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День народного единства , инсталляция , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 02.11.2023В Тюмени на уборку снега вышло 399 единиц спецтехники
11:30 02.11.2023Именные стипендии губернатора Тюменской области стали стимулом для студентов и аспирантов
10:57 02.11.2023В День народного единства в Тюменской области запрещена продажа алкоголя
10:35 02.11.2023400 профессий представили тюменским школьникам на выставке-практикуме "Лаборатория будущего"