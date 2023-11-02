Инсталляцию-куб создадут жители Тобольска в День народного единства

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Инсталляцию в виде куба создадут жители Тобольска в День народного единства. Участники выложат грани куба из собранных ранее карточек с мнениями горожан о празднике, сообщает тобольский мультицентр "Моя территория".

Карточки можно будет подписать с 1 по 3 ноября. Участники дополнят фразу на тематических цветных карточках и поделятся мнением о праздновании Дня народного единства. Опросы пройдут на территории Тобольского кремля, ТРЦ "Жемчужина Сибири" и "РиО", в педагогическом институте.

В праздничный день каждый получит возможность сделать моментальное фото, сняться в тематическом видеоролике и поучаствовать в лотерее.

"Команда мультицентра "Моя территория" всегда стремится предоставлять молодым людям возможность выразить свои мысли, идеи и обменяться мнениями. Благодаря участию в создании праздничной инсталляции молодежь Тобольска сможет не только рассказать о том, какие ценности и принципы должны лежать в основе единого народа, но и узнать мнение других об этом празднике", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.