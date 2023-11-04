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Тюменцам представят три святыни на православной выставке

Общество, 18:44 04 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три святыни представят на православной выставке-ярмарке, которая пройдет в Выставочном зале в Тюмени с 17 по 26 ноября. Тюменцы смогут увидеть святыню Тобольско-Тюменской епархии - Икону Божией Матери, именуемую "Тобольской", сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

"Участники выставки - монастыри и храмы России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Православная выставка одна из самых посещаемых, в 2022 году на ней побывало более 24 тыс. человек. Посетителям открывается возможность приобщиться к православным святыням, приобрести церковные атрибуты, свечи, книги, иконы, крестики, ладанки, отведать монастырскую трапезу, принять участие в молебнах и многое другое", - сказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

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