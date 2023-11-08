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По нацпроекту "Экология" в семи городах УФО ликвидируют свалки в 2023 году

Общество, 18:36 08 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Свалки и полигоны ликвидируют или реконструируют в семи городах Уральского федерального округа в 2023 году. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Экология" как на юге округа, так и в его северных территориях, сообщает полпредство.

"Одно из самых важных направлений работы в области экологии – это ликвидация объектов накопленного вреда. Благодаря реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" регионы УФО уже избавились от нескольких больших свалок, улучшив тем самым экологическую обстановку в городах, а значит качество жизни и состояние здоровья людей. Эта работа продолжается в интенсивном режиме", – подчеркнул полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

В этом году закончены работы на Широкореченском полигоне города Екатеринбурга, где сейчас идет приемка. В декабре завершится рекультивация свалки на 9 км Велижанского тракта в Тюмени, а также полигона твёрдых бытовых отходов в городе Шадринске и свалки в городе Катайске Курганской области. В Нижневартовске также идет ликвидация мусорного полигона.

В планах на 2024 год продолжение работ. Свалки уберут в Златоусте, Магнитогорске и Нефтеюганске.

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# Владимир Якушев , национальный проект Экология

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