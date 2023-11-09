  • 9 ноября 20239.11.2023четверг
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

21 тонну иранских фиников не пустили из Казахстана в Тюмень

Происшествия, 15:20 09 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незаконный ввоз 21 тонны иранских фиников предотвратила мобильная группа Тюменской таможни на российско-казахстанской границе. Груз направлялся в Тюмень.

Специалисты вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили финики в коробках по пять килограммов. При проверке выяснилось, что на упаковках с подкарантинной продукцией частично отсутствовала обязательная маркировка, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с грузом вернулось в Казахстан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# граница , Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 09.11.202375 тысяч рублей компенсации за травму получит пятиклассник от школы в Вагайском районе
15:20 09.11.202321 тонну иранских фиников не пустили из Казахстана в Тюмень
14:25 09.11.2023Жителя Тобольска ждет суд за применение насилия в отношении автоинспектора
13:41 09.11.2023Из-за свадебных танцев на дороге в Тюмени проводят процессуальную проверку