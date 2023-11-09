21 тонну иранских фиников не пустили из Казахстана в Тюмень
Происшествия, 15:20 09 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Незаконный ввоз 21 тонны иранских фиников предотвратила мобильная группа Тюменской таможни на российско-казахстанской границе. Груз направлялся в Тюмень.
Специалисты вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили финики в коробках по пять килограммов. При проверке выяснилось, что на упаковках с подкарантинной продукцией частично отсутствовала обязательная маркировка, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с грузом вернулось в Казахстан.