21 тонну иранских фиников не пустили из Казахстана в Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незаконный ввоз 21 тонны иранских фиников предотвратила мобильная группа Тюменской таможни на российско-казахстанской границе. Груз направлялся в Тюмень.

Специалисты вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили финики в коробках по пять килограммов. При проверке выяснилось, что на упаковках с подкарантинной продукцией частично отсутствовала обязательная маркировка, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с грузом вернулось в Казахстан.