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Тюменец получил приз за лучший сценарий на международном кинофестивале

Общество, 12:36 10 ноября 2023

Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Режиссер Роман Соболев из Тюмени получил приз за сценарий короткого метра "Феникс" на международном кинофестивале ZILANT, который прошел в Казани. Фильм повествует о спортсмене с болезнью Бехтерева, сообщают организаторы.

"В основе сценария лежит моя личная история. 80 процентов событий в фильме автобиографичны. Я прошел через все стадии принятия диагноза, и, надеюсь, что это кому-то поможет легче пережить такой момент в жизни. Хочу чтобы люди увидели, что бывает, когда сталкиваешься с неизбежным, и как помочь это преодолеть. И если благодаря фильму хотя бы один человек сможет найти выход из сложной ситуации, я буду счастлив", — сказал Роман.

Лента была снята в 2023 году в рамках проекта "В полях" при поддержке "Росмолодежь. Гранты" и правительства Тюменской области. Ближайший показ "Феникса" состоится в Библиотеке имени М. М. Пришвина 11 ноября, начало в 15 часов, вход свободный. До этого ленту смотрели тюменцы на спецпоказах в кинотеатре "Азбука кино" и МТЦ "Космос".

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# кино , режиссер , Росмолодежь

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