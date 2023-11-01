Работы дизайнеров из 27 городов представили на выставке креативных проектов в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участники из 27 городов представили свои работы на выставке-конкурсе креативных проектов "Кто? - мы!", которая открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 10 ноября. Событие проходит в рамках XXV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств.

"Когда я сюда зашла, сразу поймала эту атмосферу. Она абсолютно не характерна для региона, поскольку Тюменская область всегда имеет статус официального, консервативного в хорошем смысле субъекта. Сегодня здесь атмосфера столицы. Вот уже 25 лет подряд наш город является инициатором и организатором такого масштабного фестиваля", – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

По ее словам, событие не имеет аналогов в России: сразу объединяет и архитектуру, и дизайн, и искусство. В каждой работе есть элемент искусства. В этом Елена Майер видит ценность и значимость фестиваля.

"Уже сегодня я почувствовала потребность вернуться сюда и внимательнее отсмотреть каждую деталь, проголосовать по QR-коду за лучшую работу. Конкуренция колоссальная, выбрать будет сложно", – добавила директор регионального департамента культуры.

Руководитель проекта Елена Коробейникова отметила, что в 2023 году это событие не только тюменского масштаба. "Наверно, за 25 лет существования фестиваля такое количество городов представлено впервые. Есть работы из Сербии и Республики Беларусь. Это большая победа. Все, что вы видите, – заслуга команды, которая работала со мной, нас очень много", – сказала она.

Выставка отображает разнообразие направлений. На стенах можно встретить плакаты к спектаклям и концертам, на манекенах – одежду и украшения. За стеклом размещены керамические изделия.

Илья Киселев представил работу из шамотной глины, покрытой глазурью, – "Не-чаепитие". На основе чайной церемонии он попытался создать ощущение непонимания между людьми, когда каждый видит некий объект по-своему.

"Будучи студентом, сидел с друзьями, они о чем-то спорили. Прозвучало слово "плюрализм". Они решили, что оно исчерпывает их спор. Я не признался, что не знаю этого слова, загуглил. Оказалось, что это такая интересная концепция, при которой могут существовать разные точки зрения и все они имеют право на жизнь. Реальность вроде бы объективна, но каждый видит ее по своему. Смысл работы в том, что любой конфликт можно завершить, не начиная, если принять то, что взгляд на каждый объект – свой", – поделился автор.

Студентка Тюменского государственного института культуры Дарья Кондратец представила на выставке графическое сопровождение фестиваля "Абалакское поле". "Это была моя дипломная работа. Поставили условие: тема должна быть связана с регионом. Я выбирала ее, исходя из своих интересов. Мне интересна тема Средневековья, рыцарства. Из симпатии к творчеству многих авторов, иллюстрировавших былины, создала эту работу. У меня есть маленькая мечта, что руководству "Абалака" понравится логотип", – поделилась она.

Также в пространстве на третьем этаже музейного комплекса, где открылась выставка, есть две мультимедийные секции. Пройдя за штору, можно посмотреть дизайнерские видеоролики, мультфильмы, познакомиться с образовательным медиаконтентом.

Выставка проработает до 16 декабря. После завершения экспонирования в Тюмени часть лучших работ отправят в Ханты-Мансийский государственный музей. Затем их выставят в Ишиме. Есть предварительная договоренность о том, что экспозицию будут возить по малым городам.

Возрастное ограничение: 6+.

С расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте kto-mi-fest.ru. 11 ноября запланированы лекции от экспертов.

Инна Пахомова