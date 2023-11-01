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64 госслужащих УФО научатся управлять соцсетями

Общество, 19:57 13 ноября 2023

с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

64 государственных и муниципальных служащих УФО стали участниками программы повышения квалификации "Ведение официальных страниц органов власти в социальных сетях". Большая часть – представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Также есть участники из Свердловской, Тюменской областей и Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Обучение рассчитано на 36 академических часов в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий и выдачей удостоверения РАНХиГС установленного образца, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

"Популярность соцсетей как средства коммуникации населения с властью с каждым днем растет. Меняются технологии и методы подачи информации. Для успешной реализации государственной политики важно эти технологии знать и умело использовать. Эффективная работа с соцсетями – один из важнейших навыков современных управленцев. Его нужно постоянно прокачивать", - сказал Владимир Якушев.

По мнению полпреда, чиновники обязаны уметь использовать современные технологии при выстраивании коммуникаций с гражданами, особенно на уровне местного самоуправления и в органах власти, обеспечивающих реализацию социальной политики государства.

Участники получат актуальную информацию в максимально короткие сроки, которую смогут сразу применить в своей работе. Программа учитывает все отраслевые новации, самые последние изменения законодательных требований и ведомственных норм, свежие кейсы и передовой практический опыт создания и ведения страниц в соцсетях с учетом специфики работы органов власти.

Обучение по предлагаемой программе позволит не только получить новые знания и повысить уровень компетенции, но также поможет в процессе индивидуальной проектной деятельности разработать рекомендации по повышению показателя рейтинга для учреждения, направившего сотрудника.

Добавим, программа стартовала в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС при содействии аппарата полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе и АНО "Диалог Регионы".

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# Владимир Якушев , полпред президента в УФО , соцсети

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