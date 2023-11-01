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В Заводоуковске в парке Машиностроителей устанавливают макет десантного планера А-7

Общество, 17:45 14 ноября 2023

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Создание мемориального комплекса с макетом десантного планера А-7 завершается в Заводоуковске. Памятный комплекс, посвященный подвигу советских воинов и работников трудового фронта, преобразит парк Машиностроителей, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Макет десантного планера в натуральную величину изготовил Тушинский машиностроительный завод. Из Московской области его перевезли в Заводоуковск, и сейчас рабочие на месте завершают сборку и установку А-7. Планер будет располагаться на пьедестале под наклоном, что создаст имитацию взлета, а подсветка дополнит эффект парения и взлетной полосы. Особенностью проекта стал настоящий противовес от реального А-7, найденный поисковиками.

Совместные работы над ним ведут Тюменское региональное отделение "Единой России" в рамках проекта "Оружие Победы" и администрация Заводоуковского городского округа.

Заводоуковск считается столицей безмоторной авиации времен Великой Отечественной войны. Первый заместитель председателя Тюменской облдумы, руководитель фракции "Единой России" Андрей Артюхов рассказал, что планер А-7 выпускался в военные годы на авиазаводе №499 в поселке Заводоуковский. Почти половина всех планеров, изготовленных в стране, была произведена здесь, на авиазаводе №499.

Рядом с планером установят элементы, на которых разместятся исторические факты о заводе и городе. Мемориальный комплекс дополняют открытая площадка для мероприятий, амфитеатр, сцена, интерактивные экраны и многое другое.

Кроме того, в парке уже есть памятник "Защитнику Отечества от благодарных потомков", который был открыт в Год памяти и славы по инициативе членов Совета ветеранов, при поддержке заместителя руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе Ивана Квитки и Российского военно-исторического общества. Памятник воину-освободителю вместе с планером будут доминантами мемориала, подчеркивая, что тыл и фронт — единое целое.

По словам главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой, с появлением новой зоны парк станет более интересным и функциональным. Сюда можно будет прийти семьей, привести гостей города, чтобы рассказать им историю Заводоуковска, и просто провести здесь время.

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