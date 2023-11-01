Экспорт Тюменской области со странами Африки вырос в 3,4 раза

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области во ВКонтакте

В 3,4 раза вырос объем экспорта из Тюменской области в страны Африки за три года. А товарооборот с Китаем – на 54 %. Сотрудничеству с этими государствами обсудят эксперты на Тюменском экспортном форуме 1 декабря, сообщает региональная Торгово-промышленная палата.

На Африканском континенте востребована тюменская химпродукция, минеральные продукты и товары топливно-энергетического комплекса, оборудование и древесина. В Китае – полимеры и полипропилен, фанера, пиломатериалы, электрический кабель.

В 2023 году в рамках совместной работы Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты Тюменской области открыто новое направление рынка в Алжире. Стороны договорились о сотрудничестве в области поставок строительных и пиломатериалов. Также есть потребность в пищевой продукции.

В рамках форума организованы закупочные сессии с представителями иностранных делегаций Китая и стран Африки.

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