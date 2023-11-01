Книги на 108 языках народов мира имеются в Тюменской областной библиотеке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книги на 108 языках народов мира имеются в фондах Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева. В топ-3 иностранных изданий входят: на английском - более 10 тыс. наименований, немецком - 5,7 тыс., татарском - более 3 тыс.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в ТОНБ.

Также сотрудники учреждения могут выдать читателям более 2 тыс. книг на французском языке. Есть книги на азербайджанском, белорусском, болгарском, китайском, чувашском, финно-угорском, итальянском, казахском, адыгейском, польском, японском, ирландском, эсперанто и многих других.

В общем фонде есть разговорник "Поговорим по-нанайски - Нанай хэсэдиэни гисурэндугуэри"; "Песня Тегинского старца = Тэкаң ики ар" - героический хантыйский эпос в переводе Кельчина; "Несказочная проза хакасов - Хакас чонынын кип-чоохтары", Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт филологии.

В фонде редких книг и рукописей Тюменской областной научной библиотеки хранятся книги на языках малочисленных народов Севера: хантыйском, ненецком и мансийском языках. Это сказки, учебники и сборники рассказов, изданные в первые годы советской власти.

"Вопрос создания письменности для народов Крайнего Севера имел актуальное значение на основании поставленной центральными органами народного образования задачи просвещения национальных меньшинств. В 1919 году при Отделе просвещения национальных меньшинств Народного комиссариата просвещения РСФСР была организована редакционная коллегия для разработки алфавитов как первого этапа процесса становления письменности. Проходило множество учительских съездов, разрабатывалась орфография каждого из языков, утверждались алфавиты. В 1923 году началось движение за латинизацию алфавитов народов СССР, а в 1936 году все латинизированные алфавиты перевели на кириллицу в связи с тем, что коренные народы не понимали латинский алфавит, а передача их специфических звуков латинской графикой была невозможна", - рассказали сотрудники фонда.

Самое раннее издание, которое сохранилось в ТОНБ на хантыйском языке, это сказка "Зайчишка" 1934 г. Вышла она в Государственном издательстве детской литературы, Ленинградском отделении. Главными героями выступают звери, явления природы, предметы и стихии. На мансийском языке – "Наши сказки", 1934 г., на ненецком – "Ненэцкий алфавит на русской основе", 1937 г.

Также в редком фонде есть издания на французском, немецком и английском языке, изданные в конце XIX века. Из французских изданий самое интересное – "Собор парижской богоматери" Виктора Гюго 1831 г. Это первое издание, выпущенное при жизни автора. На титуле есть автографы Дмитрия Мордвинова (предположительно героя войны 1812 г.) и семьи Загряжских (дальние родственники А. С. Пушкина по материнской линии).

Из английской литературы – прижизненное издание "Трагедия с "Короско" А. К. Дойля, 1898 года. На обороте верхней крышки издания находится библиотечная памятка на английском языке; а на титульном листе – штамп библиотеки "Public Library Chelsea" и библиотеки Эстонии "Tartu.Kommertsgumnaasiumi Raamatukogu".

На немецком языке в редком фонде сохранились известные в конце XIX века на весь мир путеводители Бедекера (семь экземпляров). Они отличались от других путеводителей не только подробным составлением карт, но и интересным историческим описанием стран и мест. У них удобный карманный формат, твердый переплет и ляссе-закладка (узкая лента в книге для закладок страниц, изготовляемая при издании книги).

Анжела Лебедева