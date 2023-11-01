Молодежную секцию проведут на Тюменском экспортном форуме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежную секцию проведут на Тюменском экспортном форуме 1 декабря. Главной темой определен кадровый потенциал отрасли, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

"Ввиду потребности в молодых специалистах, тюменские университеты готовят кадры, внедряя новые образовательные программы. Они ориентированы на реализацию интереса сотрудничества тюменского региона с Азией и Африкой", - уточнили в ТПП.

Одной из эффективных практик является программа двойных дипломов - местного и зарубежного вуза-партнёра. Кроме того, в рамках образовательнйо траектории студенты могут освоить языковую и коммуникативную практику

Программу представят на площадке Тюменского экспортного форума в Технопарке (ул. Мельникайте, 142) 1 декабря, начало в 9 часов.

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