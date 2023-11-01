Тюменская библиотека №18 переедет в новое помещение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое помещение готовят для городской библиотеки №18, которая раньше находилась на ул. Пражской, 41 в Тюмени. До завершения оснащения нового места, библиотека будет временно работать в Центре татарской культуры, сообщает пресс-служба администрации города.

По слвоам заместителя директора городского департамента культуры Ирины Плесовских, 18-й филиал Централизованной городской библиотечной системы находится в многоквартирном доме, а он – в плохом состоянии, подлежит сносу.

"В подобных ситуациях мы ищем решения, чтобы социальные объекты сохранялись. Мы уже нашли помещение, завершили в нем ремонт, активное содействие в этом оказали бизнес-сообщества. Оснащение пройдет по модельному стандарту: открытые библиотечные фонды, трансформирование пространства", - пояснила она.

Отметим, завершить работы планируется в 2024 году.