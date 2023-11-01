  • 21 ноября 202321.11.2023вторник
  • USD88,4954
    EUR96,6597
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

37 кг батареек и пластиковых крышек сдали на переработку в тюменском водоканале

Общество, 11:52 21 ноября 2023

пресс-служба "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал"

25 кг батареек и 12 кг пластиковых крышек в рамках проекта #СохранимПриродуСРосводоканалом сдали на переработку сотрудники "Росводоканал Тюмень". В сборе принимали участие специалисты и абоненты предприятия.

Ученые-экологи посчитали, что правильная утилизация одной пальчиковой батарейки сохраняет тонну чистой воды, сообщает пресс-служба водоканала.

"Несколько лет мы организовываем сбор вторсырья: макулатуры, крышек и батареек. В этом году поставили контейнеры для сбора вторсырья в подразделениях предприятия и в Центре обслуживания абонентов. Контейнеры заполняются очень быстро", - рассказала председатель совета молодых специалистов Наталия Пономарева.

Сбором вторсырья занимаются не только сотрудники, но и их семьи. В проекте участвуют как опытные экологические активисты, так и малыши.

"Настенные часы, пульт, игрушки - все это работает на батарейках. Если игрушка сломалась, то прежде чем выкинуть мы обязательно с сыном вытаскиваем батарейки. Рука не поднимается выкинуть их в мусорный бак. Очень удобно, что можно принести на работу и оставить батарейки или крышки в специально-оборудованных контейнерах", - поделилась руководитель группы управления охраны труда, ЭППБ и ГОЧС Наталья Лупей.

Собранные батарейки и пластиковые крышки волонтеры водоканала отвезли в городские пункты сбора вторсырья на переработку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# батарейки , Водоканал , переработка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 21.11.2023Четвертый экодом "Кристалл" открыли в Тюмени
12:25 21.11.2023Противоаварийные работы проводят на усадьбе Плотниковых в Тобольске
11:52 21.11.202337 кг батареек и пластиковых крышек сдали на переработку в тюменском водоканале
11:41 21.11.2023Более 2 млрд рублей заработал в прокате снятый в Тобольском районе фильм "По щучьему велению"