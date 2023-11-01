Тюменцев предупреждают о мокром снеге и ветре до 18 метров в секунду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, дождь и ветер порывами до 18 метров в секунду прогнозируется на юге Тюменской области 22 ноября. На дорогах возможна гололедица, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Температура воздуха днем: -1, -6 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололед. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с налипанием снега на провода, обрывы линий ЛЭП, замыкания проводов, а так же образование льда на проводах; падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ограничения в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области.