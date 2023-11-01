Как избежать послеродовой депрессии, расскажут тюменкам

| Фото: группа "ГБУЗ ТО Перинатальный центр Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "ГБУЗ ТО Перинатальный центр Тюмень" ВКонтакте

Как избежать послеродовой депрессии, объяснят специалисты в перинатальном центре (ул. Даудельная, 1) в Тюмени 23 ноября в 14 часов. Встреча пройдет в рамках проекта "Мама на все 100".

Об энергосберегающих и общеоздоровительных практиках расскажут врач-психиатр высшей квалификационной категории Занифа Тажиева и мастер психологических расстановок, энерготерапевт Жанна Рябоконь.

Проект "Мама на все 100" направлен на гармоничное, активное и здоровое материнство, повышение рождаемости и формирование поколения ЗОЖ. Проект будет интересен беременным женщинам, роженицам, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и тем, кто только задумывается о материнстве.

Для участия необходима регистрация по ссылке.