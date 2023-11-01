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Тюменцев приглашают на концерт камерного оркестра из Татарстана

Общество, 08:27 28 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Камерный оркестр Игоря Лермана выступит с программой "Атлас времени" в концертном зале Тюменской филармонии 11 декабря. Репертуар оркестра обширен и многогранен: от музыки барокко до композиторов-современников, сообщает пресс-служба учреждения.

На концерте прозвучат произведения Ф. Крейслера, А. Вивальди, И. С. Баха, Й. Пахельбеля, Дж. Тартини, музыкальная конструкция Игоря Лермана из произведений Т. Витали и Ф. Пуленка и другие произведения. Солистом выступит заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Денис Саттаров.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

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# оркестр , Тюменская филармония

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