Тюменцев приглашают на концерт камерного оркестра из Татарстана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Камерный оркестр Игоря Лермана выступит с программой "Атлас времени" в концертном зале Тюменской филармонии 11 декабря. Репертуар оркестра обширен и многогранен: от музыки барокко до композиторов-современников, сообщает пресс-служба учреждения.

На концерте прозвучат произведения Ф. Крейслера, А. Вивальди, И. С. Баха, Й. Пахельбеля, Дж. Тартини, музыкальная конструкция Игоря Лермана из произведений Т. Витали и Ф. Пуленка и другие произведения. Солистом выступит заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Денис Саттаров.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.