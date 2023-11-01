В Тюмени наградили педагогов конкурса "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани"

| Фото: Тюменская область сегодня | Фото: Тюменская область сегодня

Преподавателей, подготовивших ребят к участию в областном конкурсе детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани", наградили в Тюмени. Некоторые участники стали победителями творческого состязания, кто-то попробовал свои силы впервые.

На конкурс рисунков в 2023 году поступило около 5 тыс. работ из разных уголков Тюменской области, ребят готовили свыше 1 тыс. 300 педагогов.

История уникального конкурса началась более 12 лет назад. С инициативой его проведения выступили профессор Тюменского государственного университета Николай Фролов, настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Николай Егоров, создатели фонда "Ермак". Затем к конкурсу подключились Тобольско-Тюменская епархия, духовное управление мусульман Тюменской области, Общественная палата Тюменской области.

Главная цель конкурса – нравственное просвещение молодого поколения, развитие культуры межнационального общения и распространение этнокультурных ценностей.

"С каждым годом творческие работы становятся интереснее, растет количество участников. Мы рады тому, что вы развиваете в детях художественные способности и воспитываете любовь к родной земле, сибирскому краю и России. С вашей помощью ребята познают историю нашей страны, в том числе узнают про современных героев Отечества", – обратился к педагогам председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Он поблагодарил педагогов за их труд, активную жизненную позицию, неравнодушие, выслушал предложения и пожелания по дальнейшей организации конкурса, вручил благодарственные письма и подарки.

Известный тюменский художник Александр Павлов подчеркнул, что этот конкурс уникальный, подобного ему нет, а масштаб работы с детьми впечатляет. Рисунки детей передают их внутренний мир. Работы ребят излучают совершенно чистую, добрую и искреннюю энергию и наполняют зрителей положительными эмоциями.

"Содержание детских картин радует. Они красивые, добрые, чистые, есть оптимизм и колорит. У нас растет неплохая по духовному настроению смена. И очень многое здесь зависит от преподавателей", – подчеркнул мастер художественных полотен.