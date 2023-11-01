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Галина Резяпова: Тюменская область — территория, где реально комфортно жить

Общество, 12:44 25 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область — территория, где реально комфортно жить. Такое мнение высказала заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова, посетившая стенд региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

"Я люблю Тюменскую область, уважаю ее и хочу отдать ей поклон. Эта та территория, где реально комфортно жить. Каждый день — просто красиво, удобно, хорошо. Уважаю и кланяюсь ей за то, что она всегда делает рывок. Такой рывок она сделала в 1960-е, когда был нефтегазовый бум, такой рывок она сделала сейчас, в 2000-е. Действительно, Тюмень — один из лучших городов земли, а Тюменская область — одна из лучших областей России", — отметила она.

Напомним, гости международной выставки-форума "Россия" в Москве знакомятся с технологическими, инновационными, культурными достижениями регионов.

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# ВДНХ , выставка , Галина Резяпова

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