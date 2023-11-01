Тюменские нейрохирурги спасли пациентку с внутричерепным кровоизлиянием

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские нейрохирурги Областной клинической больницы № 2 спасли пациентку с внутричерепным кровоизлиянием. 58-летняя тюменка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Женщина жаловалась на выраженную головную боль, нарушение речи и потерю ориентации в пространстве, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

После проведенных исследований ей был выставлен диагноз - обширная гематома межполушарной щели. Врачи направили женщину на срочную операцию.

"По экстренным показаниям было выполнено оперативное лечение женщины. Особенность данной операции заключалось в выполнении гемостатических процедур в пространстве между полушариями головного мозга", - рассказал врач-нейрохирург Айдар Хайруллин.

С помощью микрохирургической техники, операционного микроскопа и слаженной работы анестезиологической службы операция прошла успешно. После операции женщина проходила интенсивную терапию для стабилизации состояния. В течение первой недели пациентка восстановилась и сейчас чувствует себя хорошо.