В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах отмечен в Тюменской области с 20 ноября по 26 ноября. При этом общее количество заболевших не превышает эпидпорог, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По-прежнему заболеваемость ОРВИ определяется в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа в общей структуре незначительна", - отмечают сотрудники ведомства.

По итогам 47 недели в Тюменский области число заболевших коронавирусной инфекцией продолжало расти, показатель заболеваемости составил 133 на 100 тыс. населения.

По словам специалистов, необходимо помнить: при недомогании не заниматься самолечением, обратиться к врачу для эффективного лечения. С целью профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19 жителям региона советуют использовать медицинские маски, антисептики, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Стараться минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей.

"По возможности избегайте контактов с заболевшими, либо соблюдайте меры предосторожности. Прогулки на свежем воздухе, физическая активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек и полноценный сон помогают сохранить здоровье", - уверены эксперты.