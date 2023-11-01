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Делегация из африканских стран примет участие в Тюменском экспортном форуме

Экономика, 11:41 30 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Делегации Королевства Марокко и Республики Гана примут участие в Бирже деловых контактов Тюменского экспортного форума 1 декабря с 13 часов 15 минут до 14 часов 45 минут в зале "Тюмень" технопарка.

По информации Торгово-промышленной палаты Тюменской области, делегацию Ганы представят компании нефтяной отрасли, торговые компании, представители органов власти.

Организаторы приглашают для участия в бирже региональные компании и предприятия, заинтересованные в развитии экономического сотрудничества с Республикой Гана. Для участия в переговорах необходимо заполнить форму по ссылке.

"Форум представляет отличную возможность сверить часы по развитию экспортной деятельности в современных реалиях. Наша команда организует площадку для расширения деловые контактов и связей в рамках мероприятия", - сказала эксперт ТЭФ, президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева.

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# Тюменский экспортный форум

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