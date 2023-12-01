Ставить цели и работать в команде учат школьников лучшие педагоги страны в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ставить цели и работать в команде учат школьников лучшие педагоги страны на базе гимназии № 4 Тюмени 1 и 2 декабря. В мероприятии участвуют 200 учеников. Во время интенсива они разработают и презентуют проекты, лучших пригласят в Москву. Они смогут доработать свои идеи с наставниками, в числе которых суперфиналисты конкурса “Лидеры России”.

Кроме того, эксперты проведут интеллектуальные командные игры с тюменцами. Так ребята смогут отточить полученные знания на практике и подготовиться к работе в крупных компаниях и стартапах. Лекторы рассказывают, какие профессии принесут хороший доход, а какие карьерные направления перспективны и востребованы.

"Мы сотрудничаем с ведущими российскими компаниями и регулярно проводим исследования, каких навыков не хватает сотрудникам корпораций. Самая серьезная проблема сегодня как раз в нехватке мягких навыков. То есть с точки зрения профессионализма вопросов нет, а вот коммуникации, выстраивание стратегии, работа в команде, постановка целей – с этим проблемы. Уже очевидно, что они будут только расти, так как Интернет занимает все больше времени в жизни школьников – будущих специалистов, а на живое общение времени не остается", - рассказал основатель "Школы базовых знаний" Тимофей Фокин.

За три года организация разработала методологию, которая позволит детям раскрыться, узнать себя, научиться воплощать в жизнь задуманное, уметь общаться и работать в команде. Таков запрос работодателей. Дети с такими навыками будут точно востребованы после школы, уверен эксперт.

Отметим, что образовательный интенсив проводят образовательная платформа "Школа базовых знаний" и российское движение детей и молодежи "Движение первых" на средства гранта РДДМ. Обучение проходит по поручению главы Тюмени Руслана Кухарука.