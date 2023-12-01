Всероссийский фестиваль "Стёжки-дорожки" стартовал в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 работ от 200 мастеров со всей России и Белоруссии представили на I Всероссийском фестивале лоскутного шитья "Стежки-дорожки" в музее Словцова в Тюмени 1 декабря.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открывая фестиваль, участников приветствовала заместитель директора областного департамента культуры Анна Кривоносова. Она отметила важность сохранения незримой невидимой нити, которая делает разных людей одним великим народом через песню, танец, рисунок, тепло одеял и руки любимых людей.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Пусть этот фестиваль будет для нас всегда символом любви, тепла и крепкой семьи тюменского региона и нашей большой страны!" - подчеркнула она.

По словам автора проекта Марины Коба, это не просто фестиваль, это настоящий событийный туризм.

"Многие мастерицы приехали лично, чтобы показать свои территории через творчество и посмотреть Тюмень. Им я рекомендовала захватить с собой купальники, чтобы посетить наши термы", - сказала организатор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она добавила, что в организации фестиваля помогли все, к кому обратились, что позволило провеcти его на самом высоком уровне. После чего поблагодарила всех мастериц, без работ и участия которых не было бы и самого мероприятия.

На выставке представили картины, покрывала, одеяла, созданные в лоскутной технике, множество других изделий, а также костюмы и кукол. Одним из уникальных экспонатов экспозиции стала вышитая карта Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Над созданием эпичного полотна размером 2 на 2,5 метра трудились 30 мастериц из Тюмени, Ишима и ХМАО. Они решили подарить картину музею Словцова в юбилей Тюменской области, чтобы ее смогли посмотреть все жители региона.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одна из первых гостей выставки тюменка Марина Кривошеева отметила невероятную красоту и оригинальность представленных изделий и эстетическое удовольствие, которое она получила от их просмотра.

"Жалею, что забросила свое рукоделие. Думаю, что вернусь к тому, что у меня хорошо получалось, и вполне возможно приму участие в следующем фестивале в качестве мастерицы", - подчеркнула она.

Добавим, что увидеть шедевры лоскутного шитья можно в музее Словцова до 10 декабря.

Инна Кондрашкина