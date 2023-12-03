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В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание в ночь на 4 декабря

Общество, 17:47 03 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резкое похолодание ожидается в Тюменской области. В ночь на 4 декабря прогнозируется от 23 до 28 градусов мороза и метель с порывами ветра до 16 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, сообщает региональный департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Днем понедельника температура воздуха будет держаться в пределах 13-18 градусов мороза. Местами столбик термометра опустится ниже минус 23 градусов. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

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# погода , штормовое предупреждение

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