В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание в ночь на 4 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резкое похолодание ожидается в Тюменской области. В ночь на 4 декабря прогнозируется от 23 до 28 градусов мороза и метель с порывами ветра до 16 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, сообщает региональный департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Днем понедельника температура воздуха будет держаться в пределах 13-18 градусов мороза. Местами столбик термометра опустится ниже минус 23 градусов. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.