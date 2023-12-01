Велосипедиста с наркотиками задержала полиция в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, выехавшего ночью из лесополосы на велосипеде, задержали полицейские патрульно-постовой службы в Тюмени. Полицейские заметили у него в руке сверток с порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон массой 0,5 гр., сообщает УМВД России по Тюменской области.

Молодой человек 2000 года рождения признался, что запрещенное вещество он заказал в одном из мессенджеров для личного употребления. Чтобы быстрее доехать до закладки он, несмотря на мороз, решил воспользоваться велосипедом.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.