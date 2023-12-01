В Тюменской области владельцы Пушкинской карты чаще всего посещают ДК и клубы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

229 тыс. 252 билета продано жителям Тюменской области по Пушкинской карте. Чаще всего ее владельцы посещают дома культуры и клубы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте культуры.

Специалисты провели анализ использования Пушкинской карты: 44,3 %, или 101 тыс. 511 билетов, - ДК, клубы; 39 %, или 89 тыс. 389, - кино; 11,1 %, или 25 тыс. 467, – музеи. В театры тюменцы от 14 до 22 лет с начала 2023 года купили 3 тыс. билетов.

Среди частных организаций культуры по продажам лидируют кинотеатры: 83 тыс. 703 билета, или 98 % всего объема билетов, проданных частными организациями культуры.

Более 121 тыс. Пушкинских карт оформлено в Тюменской области с начала 2023 года, что составляет 78 % от числа потенциальных участников программы. Доля выпущенных карт в регионе является самой высокой среди субъектов УФО и превышает среднее значение по стране. Эти данные директор департамента культуры Елена Майер привела на Координационном совете при Минкультуры РФ в Калининграде.

28 муниципальных учреждений культуры Тюменской области подключились к программе "Пушкинская карта" за 2023 год. Среди них – 24 школы искусств. В ДШИ можно сходить на концерт "Все свои", мастер-класс "Аксессуар в технике тафтинг" или в мастерскую чудес "Творчество без границ".

Владельцам Пушкинской карты необходимо использовать средства до конца года. С начала 2024 году на баланс снова поступит 5 тыс. рублей на посещение учреждений культуры.

Анжела Лебедева