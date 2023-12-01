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Пять современных кинозалов открыли в Тюменской области по нацпроекту

Общество, 16:38 20 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять модернизированных кинозалов открыли в центрах культуры и досуга региона: "Премьера" - в Богандинском, "Перспектива" - в Аромашево, "Вернисаж" - в Винзилях, в Увате и Юргинском. Такую возможность дали субъекту нацпроект "Культура" и Фонд кино. Каждый из кинозалов получил финсовую поддержку от 7,5 до 9 млн рублей.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Новинки кинопроката теперь можно смотреть, не выезжая в город, на большом экране, сидя в мягком удобном кресле. В прошлом году за счёт субсидии из федерального бюджета были оснащены кинозалы в Голышмановском, Нижнетавдинском районах и селе Ярково", - добавила она.

Всего в Тюменской области на создание 14 кинозалов за пять лет привлекли 98 млн рублей.

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# кинотеатр , национальный проект Культура

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