Новый отечественный томограф запустили в больнице п. Голышманово

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Новый компьютерный томограф отечественной сборки запустили в Областной больнице №11 в посёлке Голышманово. Современный аппарат проводит сканирование с высочайшей детализацией, благодаря оптимальному количеству срезов - до 64.

"Здесь сокращено время обследования пациента, выше качество изображения и сверхнизкая лучевая нагрузка. С его помощью можно прояснить множество клинических ситуаций: от сложных травм, кардиологических случаев до патологий брюшной полости, грудной клетки и головы. На этом аппарате можно проводить колоноскопию для выявления рака кишечника и желудка", - пояснил главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов.

Диагностику на компьютерном томографе проводят врачи-рентегенологи Артём Евстафьев и Динара Ашерова из Омутинского и Голышмановского отделений больницы, а также местные рентгенолаборанты Татьяна Корнева и Жанна Горячева. По слова главврача, компьютерный томограф может функционировать в едином цифровом контуре. Это значит, что к описанию снимков и выдаче заключений могут дистанционно привлекаться высококлассные специалисты любого медицинского учреждения России.

Аппарат приобрели по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области" национального проекта "Здоровье". Компьютерный томограф будет использоваться для диагностики заболеваний у жителей Голышмановского городского округа и ещё трёх районов — Омутинского, Юргинского, Аромашевского, сообщает tmn.aif.ru.