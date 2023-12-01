Представители тюменских организаций сняли шары с "Елки желаний" в штабе "Движения первых"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Члены Совета торгово-промышленной палаты Тюменской области и Роскомнадзора приняли участие в акции "Елка желаний", сняв шары с елки в офисе регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения "Движение первых".

"Елка в штабе "Движения первых" — лишь малая часть того, что есть. "Елка желаний" — федеральная акция. В штабе "Движения первых" размещено новогоднее дерево для партнеров. Такие же елки стоят у заместителя губернатора, в областной думе и других местах. Они размещены практически в каждом муниципалитете, где было достаточное количество заявок", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор акции в регионе Александр Тихонов.

Он добавил, что акция проходит в онлайн-формате, так что присоединиться к ней могут все желающие на сайте елкажеланий.рф. Шарики с пожеланиями на елках — это визуализация, сказал Александр Тихонов. Напомним, "Елка желаний" продлится до конца февраля 2024 года.

На портале акции есть разделы "Загадать желание", "Исполнить мечту" или "Стать партнером". При желании обеих сторон можно прикрепить фотоотчет в системе, другие пользователи его не увидят.

Инна Пахомова