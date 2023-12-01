Новогодние подарки 13 детям с ОВЗ вручили в Аромашевском районе
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Самокат, игрушку, планшет, набор для творчества и другие подарки получили 13 детей с ограниченными возможностями здоровья в Аромашевском районе. Новогодние пожелания ребят помогли исполнить организаторы акции "Письмо Деду Морозу".
На мероприятии, приуроченном ко Всемирному дню инвалидов, ребята написали письма Деду Морозу. 18 местных предпринимателей и специалисты сельского клуба "Капустник" присоединились к акции и исполнили загаданное детьми.
Подарки детям доставили Дед Мороз со Снегурочкой, почтальон Печкин и кот Матроскин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.