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Новогодние подарки 13 детям с ОВЗ вручили в Аромашевском районе

Общество, 16:38 25 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Самокат, игрушку, планшет, набор для творчества и другие подарки получили 13 детей с ограниченными возможностями здоровья в Аромашевском районе. Новогодние пожелания ребят помогли исполнить организаторы акции "Письмо Деду Морозу".

На мероприятии, приуроченном ко Всемирному дню инвалидов, ребята написали письма Деду Морозу. 18 местных предпринимателей и специалисты сельского клуба "Капустник" присоединились к акции и исполнили загаданное детьми.

Подарки детям доставили Дед Мороз со Снегурочкой, почтальон Печкин и кот Матроскин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# дети , Новый год , подарки

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