В Тюменской области 192 тыс. работников перешли на электронную трудовую книжку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 192 тыс. работников Тюменской области перешли на электронную трудовую книжку с 2020 года. В их числе и 53 тыс. жителей Тюменской области, которые при устройстве на первую работу открыли электронную версию документа.

По информации отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области, одним из главных преимуществ электронной книжки работники называют постоянный доступ к сведениям. Получить их можно в считаные минуты через личный кабинет на "Госуслугах".

Для многих работников электронная книжка привлекательна возможностью дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Выписка заверяется цифровой подписью и юридически равнозначна бумажной книжке. Поэтому документ можно отправить работодателю любым удобным способом, включая электронную почту.

Если данные электронной книжки нужны на бумаге, в ОСФР по Тюменской области предоставят и такой документ. Он выдается в клиентских офисах фонда и многофункциональных центрах. Специалисты заверяют сведения подписью и печатью. В этом году отделение СФР по Тюменской области выдало более 11,5 тыс. бумажных выписок из ЭТК.