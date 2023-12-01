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Ледяную фигуру Дениса Мацуева установили в Салехарде

Общество, 16:16 26 декабря 2023

vk.com/yanao_ru

Ледяную фигуру Дениса Мацуева установили у главного концертного зала Салехарда. Скульптуру создали специально к Международному конкурсу молодых музыкантов "Симфония Ямала" в феврале 2024 года.

По информации окружной администрации, пианист-виртуоз Денис Мацуев является художественным руководителем конкурса. В нем примут участие музыканты в возрасте от 16 до 30 лет. В жюри войдут влиятельные исполнители классической музыки. Победителя ждет награда в 1 млн рублей.

На конкурс поступило 146 заявок из девяти стран – от Колумбии до Японии. Из них выберут лучших, которые и приедут в Салехард.

vk.com/yanao_ru vk.com/yanao_ru ﻿

Добавим, по соседству с Денисом Мацуевым изо льда находится скрипач и горки для катания. В целом ледовый городок назван в честь предстоящего творческого состязания - "Симфония Ямала".

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# Денис Мацуев , конкурс , пианист , Салехард

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