Ледяную фигуру Дениса Мацуева установили в Салехарде

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Ледяную фигуру Дениса Мацуева установили у главного концертного зала Салехарда. Скульптуру создали специально к Международному конкурсу молодых музыкантов "Симфония Ямала" в феврале 2024 года.

По информации окружной администрации, пианист-виртуоз Денис Мацуев является художественным руководителем конкурса. В нем примут участие музыканты в возрасте от 16 до 30 лет. В жюри войдут влиятельные исполнители классической музыки. Победителя ждет награда в 1 млн рублей.

На конкурс поступило 146 заявок из девяти стран – от Колумбии до Японии. Из них выберут лучших, которые и приедут в Салехард.

Добавим, по соседству с Денисом Мацуевым изо льда находится скрипач и горки для катания. В целом ледовый городок назван в честь предстоящего творческого состязания - "Симфония Ямала".