Тюменский застройщик сдал дом на 590 квартир с 34 вариантами планировок

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Дом по ул. Краснооктябрьская, 8 на 590 квартир с 34 вариантами планировок сдал в эксплуатацию тюменский застройщик "ДОК". Общая площадь многоквартирного дома составила 46 тыс. 348 кв. метров.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, компании выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. В жилом комплексе закрытые дворы с ландшафтным зонированием территории. Внутри микрорайона размещены спортивные, игровые зоны и зоны отдыха.

"Жилой комплекс расположен на первой линии у реки Туры. Эту особенность застройщик использовал максимально. В доме большое количество видовых квартир. Некоторые с антресольным этажом, высотой потолков 4,5 метра и собственной террасой. Район ДОКа активно развивается", - отметил детали инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Владимир Елищев.