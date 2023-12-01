Врачи ялуторовской больницы провели 16 тысяч исследований на новых аппаратах ЭКГ

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 16 тысяч исследований выполнили врачи областной больницы № 23 на четырех новых электрокардиографах. Оборудование поступило в больницу в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

По словам фельдшера кабинета неотложного приема Никиты Меденцева, новый электрокардиограф прост в эксплуатации, отличается четкостью изображения, имеет расширенные возможности. Аппарат передает данные напрямую, что снижает помехи и исключает возможные ошибки.

С помощью нового прибора можно определить: регулярность и частоту сокращения сердца, хронические и острые проблемы с миокардом, физическое состояние желудочков сердца, наличие блокады во внутрисердечной проводимости, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Процедура ЭКГ обследования безболезненна и не имеет ограничений по возрасту. Электрокардиограмма назначается пациенту, если у человека присутствует одышка, отечность ног, боль в грудной клетке, дискомфорт в области шеи.