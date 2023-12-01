Потерявшему зрение ветерану СВО из Вагайского района передали "умную трость"

| Фото: АНО "ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: АНО "ИИЦ "Сельский труженик"

Стрелку мотострелкового батальона "Ермак" Алексею Кугаевских, жителю Вагайского района передали "умную трость" 28 декабря в администрации муниципалитета. Получить средство реабилитации помог Государственный фонд "Защитники Отечества".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель руководителя по связям с общественностью регионального филиала организации Татьяна Улитина.

По ее словам, Алексея Кугаевских, который участвовал в Чеченской компании, призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации одним из первых в Вагайском районе.

На передовой СВО он выполнял боевые задачи, несмотря на ухудшение здоровья. За помощью к медикам боец обратился лишь когда почти совсем перестал видеть.

После постановки сложного диагноза его уволили с военной службы по состоянию здоровья и оформили инвалидность первой группы. В ноябре Алексей обратился в "Защитники Отечества" за помощью. Вагайский социальный координатор фонда Елена Коптяева оформила заявку на "умную трость". Это современное электронное устройство, позволяющее людям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве.

"Филиал фонда оперативно отработал с медицинской организацией по получению необходимых документов и направил заявку в Москву. Попечительский совет фонда в короткие сроки рассмотрел и принял решение по обеспечению мужчины современным программно-аппаратным комплексом. Сегодня глава Вагайского района передал трость ветерану. Все сработали четко и слаженно", - отметила Татьяна Улитина.

Она добавила, что Алексей почти полностью потерял зрение, но не веселый нрав и боевой дух, присущие русскому солдату. К примеру, жена Вера называет его балагуром и отмечает, что с ним даже поругаться невозможно, ведь он все переводит в шутку.

После передачи "умной трости" бойца поздравил с наступающим Новым годом глава муниципалитета Сергей Сидоренко, вручил подарки и пожелал ему не терять надежды на выздоровление.

| Фото: АНО "ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: АНО "ИИЦ "Сельский труженик"

Инна Кондрашкина