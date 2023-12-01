  • 31 декабря 202331.12.2023воскресенье
  • USD89,6883
    EUR99,1919
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В дни новогодних каникул Россети организовали круглосуточное дежурство

Общество, 12:03 31 декабря 2023

Россети | Фото: Россети

Круглосуточное дежурство оперативного персонала организовано в филиалах "Россети Тюмень" по 9 января включительно. В дни новогодних каникул компания обеспечит усиленный контроль за объектами электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба компании.

К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО подготовлены 193 бригады, это 900 работников и 400 единиц техники.

При необходимости энергетики задействуют 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт. На особом контроле специалистов находятся электроснабжение объектов социальной сферы.

Также в дни новогодних каникул введен режим технологической тишины: приостановлены плановые работы и переключения в электроустановках.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# энергетики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 31.12.2023Работе на российском ПО обучат желающих в Тюменской области
15:34 31.12.2023Тюменским дачникам рассказали, какую рассаду можно посадить в январе
14:49 31.12.2023Маршрут №43к от областной библиотеки до сквера Потапова в Тюмени запустят 9 января
14:07 31.12.2023Участник СВО пожелал тюменцам побольше улыбок, счастья и любви