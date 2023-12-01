В дни новогодних каникул Россети организовали круглосуточное дежурство

| Фото: Россети | Фото: Россети

Круглосуточное дежурство оперативного персонала организовано в филиалах "Россети Тюмень" по 9 января включительно. В дни новогодних каникул компания обеспечит усиленный контроль за объектами электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба компании.

К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО подготовлены 193 бригады, это 900 работников и 400 единиц техники.

При необходимости энергетики задействуют 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт. На особом контроле специалистов находятся электроснабжение объектов социальной сферы.

Также в дни новогодних каникул введен режим технологической тишины: приостановлены плановые работы и переключения в электроустановках.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.