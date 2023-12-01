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Евгений Воробьев выразил поддержку жителям Белгорода

Общество, 18:24 31 декабря 2023

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержку жителям Белгорода, пострадавшим от украинских террористов, выразил председатель Совета региональной общественной организации "Координационный совет национальных объединений Тюменской области", заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Евгений Воробьев.

"Скорблю над погибшими и ранеными людьми в Белгороде - нашем славном городе России. Ничего человеческого от рук неонацистов не ждал и не жду. Белгородцы повели себя мужественно и по-геройски - убирают в городе, лечат в больницах раненых. Говорю - я и мои близкие с вами!", - написал Евгений Воробьев в своем телеграм-канале.

Напомним, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими войсками. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков к этому часу сообщил о 24 погибших, 108 человек пострадали.

Россиян не запугать, а дети должны отметить Новый год, уверен Евгений Воробьев.

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