Прокатиться на собачьих упряжках предлагают тюменцам в праздники

Побывать в деревне ездовых собак, резиденции Деда Мороза и на городских ледовых площадках, прокатиться с горок и посетить экскурсии предлагают тюменским семьям с детьми во время новогодних каникул.

Так, в разных районах Тюмени установлены новогодние елки, арт-объекты, фигуры сказочных персонажей и другие конструкции. Здесь можно не только погулять с детьми, но и посетить мероприятия: народные гуляния, конкурсы и спортивные соревнования.

В экопарке "Боровое" работает тюменская резиденция Деда Мороза. По 3 января включительно здесь показывают сказку "Ягучий случай". Также работает каток, есть лыжня и 13 ледяных горок, в том числе экстремальные. Организуется катание на собачьих упряжках или на лошадях, пишет "Тюменская область сегодня".

Деревня ездовых собак "Быстрые лапы" работает на базе отдыха "Кулига-парк". Со среды по воскресенье она принимает гостей, желающих познакомиться с собаками породы хаски и маламут. В программах — экскурсии, катание на собачьих упряжках и квесты для детей.